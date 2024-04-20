Суббота, 2️⃣0️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 Национальный день донора в России 🥳Международный день цирка 🤔День поисков смысла жизни 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1656 год - в России серебряные монеты заменены медными 📔 1841 год - опубликован рассказ американского писателя Эдгара Аллана По "Убийство на улице Морг" - первого в истории литературы детектива 📔 1843 год - издан указ о переселении крестьян с целью освоения Сибири 📔 1901 год - состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории 📔 1920 год - мужской хоккей с шайбой на льду включен в программу Олимпийских игр 📔 1922 год - в составе Грузии образована Южно-Осетинская автономная область 📔 1958 год - основан российский футбольный клуб из Казани "Рубин" 📔 1983 год - основана советская рок-группа "Секрет".