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Царьград

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Вэнс: в случае победы Трамп начнёт переговоры о мире с Россией и Украиной

Вэнс: в случае победы Трамп начнёт переговоры о мире с Россией и Украиной

Об этом заявил ставленник Трампа на пост вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс.Джеймс Дэвид Вэнс, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал в качестве будущего вице-президента, заявил в интервью телеканалу Fox News, что, в случае победы на выборах, Трамп начнёт переговоры о мире с Россией и Украиной.

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