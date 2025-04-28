Дочери маршалов Победы

19 августа 2022 ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК (Москва, Россия, 2004 год) Это была незабываемая встреча! Одновременно встретиться с тремя дочерями маршалов Победы (все они живут в Москве, Россия) – это ли не удача! А как они вдохновенно и нежно рассказывали о своих отцах, об их жизни, их вкладе в общую победу над гитлеровским фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной войны! О себе эти милые женщины говорили скромно.