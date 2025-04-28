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Дочери маршалов Победы

Дочери маршалов Победы

19 августа 2022 ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК (Москва, Россия, 2004 год) Это была незабываемая встреча! Одновременно встретиться с тремя дочерями маршалов Победы (все они живут в Москве, Россия) – это ли не удача! А как они вдохновенно и нежно рассказывали о своих отцах, об их жизни, их вкладе в общую победу над гитлеровским фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной войны! О себе эти милые женщины говорили скромно.

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Комментарии
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Надежда
А дети и внуки президентов Горбачева и Ельцина живут на западе и переводят деньги убийцам защитников России!((😡
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18 час.
Александр Салтановский
Такие же предатели как и их дедушки и отцы, один пятнистая Гнида, а второй алкаш - ебн!
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6 час.
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