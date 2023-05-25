Российским туристам рассказали о хитростях, на которые идут турецкие отели Ultra All Inclusive

Посетившая Турцию российская путешественница Александра Коновалова рассказала, чем отличаются отели Ultra и All Inclusive, и с какими хитростями могут столкнуться отдыхающие, воспользовавшиеся системой «ультра все включено».
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