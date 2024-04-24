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Тренер Игнатьев заявил, что "Динамо" не хватило скорости в игре с "Оренбургом"

Тренер Игнатьев заявил, что "Динамо" не хватило скорости в игре с "Оренбургом"

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и московским "Динамо" игроки столичного клуба показали недостаточно высокую командную скорость.

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