Фигурант дела о бракованных бронежилетах хочет выйти из СИЗО за участие в СВО

Основной обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах на сумму в 2 млрд рублей, генеральный директор компании "Пикет" Андрей Есипов просит выпустить его из СИЗО, указывая среди своих заслуг участие в специальной военной операции на Украине.
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