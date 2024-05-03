Жители России рассказали, сколько приложений у них установлено на телефоне

Россияне рассказали, сколько и каких приложений на телефоне у них установлено. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое провёл аналитический центр НАФИ совместно с компанией «Ингосстрах».
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