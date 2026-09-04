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Мировое обозрение

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8 лет, 9 пролётов и миллиарды километров: BepiColombo добрался до финального этапа у Меркурия

8 лет, 9 пролётов и миллиарды километров: BepiColombo добрался до финального этапа у Меркурия

Космическая миссия BepiColombo вступила в финальную фазу своего пути к Меркурию. Почти восемь лет аппарат провел в дороге по внутренней части Солнечной системы, и теперь инженеры отключили ключевой элемент конструкции.

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