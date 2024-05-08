Теория заговора о спецслужбах США оказалась правдой

Либералы, перебравшиеся на Запад, очень любят обвинять правительство России в шпионаже. Да и в самом Белом доме говорят, мол, вездесущие спецслужбы Кремля прослушивают каждого русского и даже граждан иностранных государств! Зачастую в пример сразу ставятся "свободные и процветающие" США, где якобы только и делают, что думают о правах человека.