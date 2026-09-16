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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Енисей» и Ташуев расторгли контракт по соглашению сторон: «Благодарность тренеру за фирменный стиль, умный и содержательный футбол»

«Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуев с поста тренера команды. Красноярский клуб и 67-летний специалист приняли решение о расторжении трудового договора по соглашению сторон, сообщает сайт «Енисея».

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