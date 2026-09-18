На Чемпионате России по ружью в Большой Городне отметят топ-10 каждого класса

В деревне Большая Городня на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России проходит Чемпионат по ружью.
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