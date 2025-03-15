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ВС РФ под Красноармейском уничтожили расчеты спецбата ВСУ «Птицы Мадьяра»

ВС РФ под Красноармейском уничтожили расчеты спецбата ВСУ «Птицы Мадьяра»

Российские военные уничтожили расчеты элитного специального батальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» к западу от Красноармейска, рассказал старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега.

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