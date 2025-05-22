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Ми-6 в панике: западные военные поставки на Украину оказались «под колпаком» у российской военной разведки

Ми-6 в панике: западные военные поставки на Украину оказались «под колпаком» у российской военной разведки

Британске издание The Guardian пишет, что спецслужбы Великобритании и ее союзников обвинили Россию  в попытке взломать  камеры видеонаблюдения пограничной службы Украины, чтобы фиксировать поток западной военной помощи, поступающей  Киеву.

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