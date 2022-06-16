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Эл Хорфорд: «Мы ответим на вызов. Верю в нашу команду»

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд верит в то, что команде удастся сравнять счет в финальной серии с «Уорриорз» (2-3) в шестом матче на домашней арене.

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