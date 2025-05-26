«Сухая смерть»: какую пищу отказывались есть пленные немцы в СССР

С самого начала войны советское командование проявило заботу о питании немецких военнопленных. В телеграмме, подписанной начальником Генерального штаба Жуковым, были установлены нормы питания, и особо отмечено, что «лишение пищи недопустимо и политически вредно».
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