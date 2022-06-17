Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Генменеджер «Монреаля» об обмене Уэбера: «Сделка поможет обоим клубам. «Вегасу» нужна гибкость в рамках потолка, Дадонов может помочь нам в атаке»

Генменеджер «Монреаля» считает, что обмен Ши Уэбера на Евгения Дадонова выгоден всем. Сегодня стало известно о сделке между «Канадиенс» и «Вегасом», в рамках которой российский форвард был обменян на контракт канадского защитника, де-факто завершившего карьеру.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх