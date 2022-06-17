Генменеджер «Монреаля» об обмене Уэбера: «Сделка поможет обоим клубам. «Вегасу» нужна гибкость в рамках потолка, Дадонов может помочь нам в атаке»

Генменеджер «Монреаля» считает, что обмен Ши Уэбера на Евгения Дадонова выгоден всем. Сегодня стало известно о сделке между «Канадиенс» и «Вегасом», в рамках которой российский форвард был обменян на контракт канадского защитника, де-факто завершившего карьеру.
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