Генменеджер «Монреаля» об обмене Уэбера: «Сделка поможет обоим клубам. «Вегасу» нужна гибкость в рамках потолка, Дадонов может помочь нам в атаке»

Генменеджер «Монреаля» считает, что обмен Ши Уэбера на Евгения Дадонова выгоден всем. Сегодня стало известно о сделке между «Канадиенс» и «Вегасом», в рамках которой российский форвард был обменян на контракт канадского защитника, де-факто завершившего карьеру.