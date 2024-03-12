Известия/Анна Селина Аниматора детской комнаты, расположенной в торговом центре "Торговый Двор" в Санкт-Петербурге, задержали за надругательство над пятилетней девочкой, сообщил источник РЕН ТВ.
Аниматор надругался над девочкой в детской комнате в ТЦ в Петербурге
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Вместе с педофилам,надо сажать в одной клетке кто принял на работу этого ублюдка пожизнено и пусть сидят в одной камере и удовлетворяют друг друга ,сволочи!
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15 час.
Алекс Сэм
Он долго не проживёт, либо сам удавится либо помогут
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13 час.
александр муравьев
А ведь таких ещё по УДО отпускают. А тех кто принял на работу тоже посадить вместе с ним.
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2 час.
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