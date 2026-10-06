В клинике на Героев Панфиловцев протезирование конечностей вышло на новый уровень

В Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой открылся новый медицинского блока Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить».
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