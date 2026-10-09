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Бизнес журнал. Урал

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В Челябинске адвоката заключили под стражу по делу о мошенничестве на 10 млн рублей

Адвокат убедил представителя компании, что может повлиять на арбитражное дело, и получил 10 млн рублей якобы для взятки, но средства не планировал передавать.

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