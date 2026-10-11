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Царьград

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Массовый сбой интернета: петербуржцы жалуются на проблемы в работе сервисов

Массовый сбой интернета: петербуржцы жалуются на проблемы в работе сервисов

Жители Санкт-Петербурге жалуются на работу интернета. Сервисы массово сбоят — в Пулково не работает сайт.

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