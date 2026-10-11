Массовый сбой интернета: петербуржцы жалуются на проблемы в работе сервисов

Жители Санкт-Петербурге жалуются на работу интернета. Сервисы массово сбоят — в Пулково не работает сайт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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И шо вы так шумите? Дышите ровнее, ви же ничего не потеряли, а нерви не восстанавливаются бесплатно.