Клею на берёзу облетевший ЛИСТ нет Я не придурок просто ОПТИМИСТ! 🍂 С первым днем осени, товарищи).
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Клею на берёзу облетевший ЛИСТ нет Я не придурок просто ОПТИМИСТ! 🍂 С первым днем осени, товарищи).