От Нью-Дели до Москвы: как соглашение о трудовой миграции меняет правила трудоустройства на рынке труда двух стран

Россия и Индия официально открыли рынки труда друг для друга. Ратифицированное соглашение о временной трудовой деятельности граждан двух стран вступает в силу, создавая правовой каркас для масштабного обмена рабочей силой.
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Ну, по крайней мере среди индусов нет идиотов, уверенных, что русские когда-то их "угнетали"...
Был я в Дели зимой... У них +25, но для индусов вечером было холодно... Они костры жгли на улицах и ходили, накрывшись простынями... голова мёрзла, а головных уборов у них нет. А если будет здесь мороз - 5, они же отморозят себе уши...
Наши Продажные чинуши загубят любое благоразумное дело!!!!!
С корумпированостью наших чиновников, закон в полную силу работать не будет. То есть мигрантов завезут, платить будут копейки ( поэтому местные на такую работу не идут) после окончания или разрыва договора, ни кто ни куда не уедет.
Особенно медики не понимающие по русски, очень ценные.! Мы наелись медиками азиатами досыта!