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Аргументы недели

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От Нью-Дели до Москвы: как соглашение о трудовой миграции меняет правила трудоустройства на рынке труда двух стран

От Нью-Дели до Москвы: как соглашение о трудовой миграции меняет правила трудоустройства на рынке труда двух стран

Россия и Индия официально открыли рынки труда друг для друга. Ратифицированное соглашение о временной трудовой деятельности граждан двух стран вступает в силу, создавая правовой каркас для масштабного обмена рабочей силой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Был я в Дели зимой... У них +25, но для индусов вечером было холодно... Они костры жгли на улицах и ходили, накрывшись простынями... голова мёрзла, а головных уборов у них нет. А если будет здесь мороз - 5, они же отморозят себе уши...

Профиль пользователя Александр Стародубцев
Александр Стародубцев

С корумпированостью наших чиновников, закон в полную силу работать не будет. То есть мигрантов завезут, платить будут копейки ( поэтому местные на такую работу не идут) после окончания или разрыва договора, ни кто ни куда не уедет.