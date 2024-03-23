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Закон и Порядок

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Вы "бицуху" Макрона видели? "Берегитесь, мистер Путин". Поток шуток уже не остановить

Вы "бицуху" Макрона видели? "Берегитесь, мистер Путин". Поток шуток уже не остановить

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал новую фотографию президента Франции Макрона в своих социальных сетях, высмеяв лидера государства, припомнив ему его агрессивную риторику по отношению к Москве.

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