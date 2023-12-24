Мечтала стать дворником: вся правда о карьере Анастасии Ивлеевой

Лидия Курзаева

*Ивлеева зарабатывает от одного до трех миллионов рублей в сутки благодаря рекламе в социальных сетях* Как надоели эти навязчивые рекламы. Просто насилуют нас целыми днями. . Вот эта Ивлеева вышла, покрутилась, что то там сказала и заработала столько денег, сколько простому народу и за три года не заработать. Надо ограничить их заработок. А из этих 3х миллионов отчислять половину для лечения больных детей. А то собирают по крохам по всей стране, а эти с жиру бесятся. Или часть денег отчислять в фонд "Всё для фронта, всё для Победы."