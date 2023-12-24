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Мечтала стать дворником: вся правда о карьере Анастасии Ивлеевой

Мечтала стать дворником: вся правда о карьере Анастасии Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева за короткое время сделала невероятную карьеру и стала одной из самых известных личностей в мире блоггинга.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
пусть сбываются мечты-быть ей дворником! Вот в какой стране...только бы подальше от России
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Страшна скотина, как смертный грех.
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8 час.
Лидия Курзаева
*Ивлеева зарабатывает от одного до трех миллионов рублей в сутки благодаря рекламе в социальных сетях*   Как надоели эти навязчивые рекламы. Просто насилуют нас  целыми днями. . Вот эта Ивлеева вышла, покрутилась, что то там сказала и заработала  столько денег, сколько простому народу и за  три года не заработать.  Надо ограничить их заработок.  А из этих 3х миллионов  отчислять  половину  для лечения  больных детей. А то  собирают по крохам по всей стране, а эти с жиру бесятся.  Или часть денег отчислять в фонд &quot;Всё для фронта, всё для Победы.&quot;
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6 час.

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