Блогер Анастасия Ивлеева за короткое время сделала невероятную карьеру и стала одной из самых известных личностей в мире блоггинга.
Мечтала стать дворником: вся правда о карьере Анастасии Ивлеевой
Комментарии
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Людмила Абрамова
пусть сбываются мечты-быть ей дворником! Вот в какой стране...только бы подальше от России
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Страшна скотина, как смертный грех.
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8 час.
Лидия Курзаева
*Ивлеева зарабатывает от одного до трех миллионов рублей в сутки благодаря рекламе в социальных сетях* Как надоели эти навязчивые рекламы. Просто насилуют нас целыми днями. . Вот эта Ивлеева вышла, покрутилась, что то там сказала и заработала столько денег, сколько простому народу и за три года не заработать. Надо ограничить их заработок. А из этих 3х миллионов отчислять половину для лечения больных детей. А то собирают по крохам по всей стране, а эти с жиру бесятся. Или часть денег отчислять в фонд "Всё для фронта, всё для Победы."
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6 час.
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