Пошла в клуб, а нашли в чемодане: Что известно о смерти пропавшей в Белграде русской девушки

В Белграде в чемодане, выброшенном в канал, обнаружено тело молодой женщины. Предположительно, речь идёт о 27-летней гражданке России Людмиле, которая пропала 25 июля после того, как сообщила подруге, что собирается в ночной клуб.
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