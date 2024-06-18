Синоптики предупреждают о снижении уровня воды в реках

В период с 18.06.2024 по 25.06.2024 на Днестре, Пруте и малых реках ожидается маловодье. Такое явление, как уменьшение стока воды, требует принятия мер предосторожности со стороны экономических агентов и населения, сообщает Noi.
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