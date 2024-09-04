Спирты в косметике: польза и вред

Изучая компоненты косметических средств, мы видим в списке ингредиентов спирты: их добавляют в средства ухода за кожей – начиная от увлажняющих кремов, сывороток и тоников и заканчивая гелями для мытья тела и снятия косметики.
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