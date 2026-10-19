Святейший Отец напомнил о своём предыдущем обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом о гуманитарном прекращении огня и выразил надежду на сотрудничество обеих сторон — Киева и Москвы — для организации поставок продуктов питания и медикаментов.