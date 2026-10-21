President Donald Trump and Vice President J.D. Vance announced a whistleblower program Tuesday that they said will pay cash to those reporting fraud.
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