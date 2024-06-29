Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Котова
    С чего бы это, такая напасть на коров?!Более двадцати оч...
  • Сергей Андросов
    Наверно пахал её до утра?Жена Байдена расс...
  • Nikolaev Vadim
    Дибилы! это очень актуальное изречение было плешивого на все времена! мало того так прибалты получили вольную от него...В Литве обществен...

Бастрыкин призвал запретить ношение никабов и закрывающей лицо одежды

Бастрыкин призвал запретить ношение никабов и закрывающей лицо одежды

Глава СК Александр Бастрыкин, говоря о запрете никаба, сообщил, что «надо срочно все это запретить». Он высказался за запрет никаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Главное теперь за нашей обидчивой ГД, чтобы из-за своих амбиций не отправили закон, как ВСЕГДА на второе, третье членение, а потом тихонько похоронили. Они могут. Они обиделись. Для них угрозы терроризма не существует, они не в стране живут, они отделились от страны и народа.
Ответить
16 час.
Владимир Нелюбин
Поддерживаю...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх