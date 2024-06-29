Глава СК Александр Бастрыкин, говоря о запрете никаба, сообщил, что «надо срочно все это запретить». Он высказался за запрет никаба.
Бастрыкин призвал запретить ношение никабов и закрывающей лицо одежды
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Главное теперь за нашей обидчивой ГД, чтобы из-за своих амбиций не отправили закон, как ВСЕГДА на второе, третье членение, а потом тихонько похоронили. Они могут. Они обиделись. Для них угрозы терроризма не существует, они не в стране живут, они отделились от страны и народа.
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16 час.
Владимир Нелюбин
Поддерживаю...
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16 час.
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