Бастрыкин призвал запретить ношение никабов и закрывающей лицо одежды

НК

Наталья Котельникова

Главное теперь за нашей обидчивой ГД, чтобы из-за своих амбиций не отправили закон, как ВСЕГДА на второе, третье членение, а потом тихонько похоронили. Они могут. Они обиделись. Для них угрозы терроризма не существует, они не в стране живут, они отделились от страны и народа.