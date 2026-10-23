В Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Лабытнанги и Муравленко стартовал новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры»: в ямальских городах прошли первые занятия, собравшие свыше 300 школьников.
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