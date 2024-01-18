Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Какого хрена вообще шляться сейчас в Эстонию, где нас ненавидят?Петербургские пер...
  • Модест
    Что-то мне подсказывает, что дрон был из Эстонии или Латвии.Стал известен мар...
  • Степан Жуковский
    Что то подсказывает , что этот оху&вший генгомосек нихуясе , будет сосать бамбук , а не ездить на Курилы !!! Японская...«Россия за это от...

«Лучи Победы» засияли над Московским проспектом в Петербурге

«Лучи Победы» засияли над Московским проспектом в Петербурге

В Московском районе над Монументом героическим защитникам Ленинграда засияли лучи прожекторов. Они будут освещать ночное небо до 28 января в память о двух датах – 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летии полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх