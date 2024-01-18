«Лучи Победы» засияли над Московским проспектом в Петербурге

В Московском районе над Монументом героическим защитникам Ленинграда засияли лучи прожекторов. Они будут освещать ночное небо до 28 января в память о двух датах – 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летии полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.