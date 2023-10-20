Изменения в правилах наследования имущества: разбираем три ключевых момента

В правилах получения наследства кроется масса всевозможных нюансов, которые содержатся не только в Гражданском кодексе РФ: нужно учитывать и отдельные законы, и подзаконные акты, и практику, которую формирует Верховный суд РФ.
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