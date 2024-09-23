Ингвар Коротков: Все эти "святые 90-е" - это был удушливый стыд

Да, 90е, стыд и позор нашей страны. Но только сейчас тоже гордится не чем, у власти все теже, только в цивилизованом обличье. Сколько предательства, сколько народу погибло и погибает и не один предатель по настоящему не наказан, а некоторые умудрились получить награды, кто то спокойно уехал за бугор и тратиттам наворованое

Э

Элла

В 1990 году у меня родилась дочь! Вышла на работу, в ГСПИ Радио и Телевидения в 1993 году - самом страшном для страны! Наш институт проектировал телецентры и радиоцентры по всему Союзу и за рубежом. В частности - Киевский телецентр. Первые дни на работе я была в ужасе: отсутствие зарплат, тишина в коридорах, неразбериха, общий обед супом из пакетиков на рабочем месте… Сейчас Союзный Государственный Институт Радио и Телевидения не существует… А ведь он был основан в 1951 году! Два огромных здания в центре занимают совсем другие организации…