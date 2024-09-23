Прочитал здесь у уважаемого автора, что мы пережили в 90-е "эйфорию свободы".Скорее всего,он неправильно выразился.
Ингвар Коротков: Все эти "святые 90-е" - это был удушливый стыд
Комментарии
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Виктор Лозовский
Да, 90е, стыд и позор нашей страны. Но только сейчас тоже гордится не чем, у власти все теже, только в цивилизованом обличье. Сколько предательства, сколько народу погибло и погибает и не один предатель по настоящему не наказан, а некоторые умудрились получить награды, кто то спокойно уехал за бугор и тратиттам наворованое
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7 час.
Э
Элла
В 1990 году у меня родилась дочь! Вышла на работу, в ГСПИ Радио и Телевидения в 1993 году - самом страшном для страны! Наш институт проектировал телецентры и радиоцентры по всему Союзу и за рубежом. В частности - Киевский телецентр. Первые дни на работе я была в ужасе: отсутствие зарплат, тишина в коридорах, неразбериха, общий обед супом из пакетиков на рабочем месте… Сейчас Союзный Государственный Институт Радио и Телевидения не существует… А ведь он был основан в 1951 году! Два огромных здания в центре занимают совсем другие организации…
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6 час.
Александр Бабин
Они были святыми для бандитов всех мастей и воров независимо от должности а для остальных это был ужас и стыд за потерянную страну
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6 час.
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