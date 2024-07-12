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Горожанам рассказали, что ждет гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в эти выходные

Горожанам рассказали, что ждет гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в эти выходные

В столице продолжается масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». В эти выходные жители и гости столицы смогут сыграть в шахматы, потанцевать, заняться спортом, побывать на концерте, собрать гербарий, поучаствовать в фотоквесте и творческих мастер-классах.

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