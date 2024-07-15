Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода

В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда за нетрезвую езду и наезд на пешехода. Об этом сообщается на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии