Спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира по кендо

Фото: Всероссийской федерации кендо В городе Мытищи, Московской области, в рамках второго Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», прошел Кубок России по кендо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии