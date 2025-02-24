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Татар-информ

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Спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира по кендо

Спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира по кендо

Фото: Всероссийской федерации кендо В городе Мытищи, Московской области, в рамках второго Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», прошел Кубок России по кендо.

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