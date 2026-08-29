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Кристина Орбакайте урегулировала судебный спор из-за затопленной квартиры в Майами

Кристина Орбакайте урегулировала судебный спор из-за затопленной квартиры в Майами

Судебные тяжбы Кристины Орбакайте с американским бизнесменом завершились мировым соглашением Российская эстрадная исполнительница завершила многолетний процесс против американского соседа и обслуживающей организации во Флориде.

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