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Жизнь на освобожденных территориях 31 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 31 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 11:51 В Луганском храме в честь Смоленской иконы Божьей Матери освящают престол.

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