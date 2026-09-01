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Царьград

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Роман Исаев заявил о неучете сборов "Человека-паука" в России

Роман Исаев заявил о неучете сборов "Человека-паука" в России

Роман Исаев из Ассоциации владельцев кинотеатров сообщил, что сборы "Человека-паука: Новый день" в России не учитываются из-за отсутствия официального присутствия Sony Pictures с февраля-марта 2022 года.

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