Врач-косметолог и владелец бренда крымской косметики Self Love Елизавета Тикунова рассказала об особенностях летнего ухода за кожей лица

В летний период наша кожа особенно нуждается в заботе и защите. Ультрафиолетовые лучи, повышенная влажность и жара – все это серьезные испытания для кожного покрова, поэтому так важно подобрать правильные уходовые средства.
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