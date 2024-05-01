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Врач-косметолог и владелец бренда крымской косметики Self Love Елизавета Тикунова рассказала об особенностях летнего ухода за кожей лица

Врач-косметолог и владелец бренда крымской косметики Self Love Елизавета Тикунова рассказала об особенностях летнего ухода за кожей лица

В летний период наша кожа особенно нуждается в заботе и защите. Ультрафиолетовые лучи, повышенная влажность и жара – все это серьезные испытания для кожного покрова, поэтому так важно подобрать правильные уходовые средства.

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