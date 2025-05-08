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Сообщение посольства США об угрозе взрывов в Тбилиси оказалось ложным

Сообщение посольства США об угрозе взрывов в Тбилиси оказалось ложным

Предупреждение американского посольства о терактах в трёх торговых центрах Тбилиси оказалось ложным. Дипмиссия США в Грузии предупредила граждан о поступивших угрозах взрыва в ТЦ East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall.

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