Сообщение посольства США об угрозе взрывов в Тбилиси оказалось ложным

Предупреждение американского посольства о терактах в трёх торговых центрах Тбилиси оказалось ложным. Дипмиссия США в Грузии предупредила граждан о поступивших угрозах взрыва в ТЦ East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall.
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