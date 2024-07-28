Музыка Пахмутовой прозвучала на фестивале «Таврида.АРТ»

СУДАК, 28 июля, ФедералПресс. На фестивале «Таврида.АРТ» прошел трибьют-посвящение творчеству Александры Пахмутовой, где произведения композитора были представлены в виде мюзикла с современной аранжировкой.
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