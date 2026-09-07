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Регионы России

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Станция Грозный получила имя Ахмата-Хаджи Кадырова

Станция Грозный получила имя Ахмата-Хаджи Кадырова

Железнодорожной станции Грозный присвоено имя первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего в террористическом акте 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном.

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