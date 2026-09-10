Соцфонд России: за полгода семьи на 18% чаще тратили маткапитал

Социальный фонд России сообщает, что в первом полугодии 2026 года семьи на 18% чаще использовали материнский капитал на образование детей по сравнению с тем же периодом 2025 года.
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