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Царьград

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Соцфонд России: за полгода семьи на 18% чаще тратили маткапитал

Соцфонд России: за полгода семьи на 18% чаще тратили маткапитал

Социальный фонд России сообщает, что в первом полугодии 2026 года семьи на 18% чаще использовали материнский капитал на образование детей по сравнению с тем же периодом 2025 года.

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