Забрать в одно касание: тестируем эвакуатор на базе «Компас-12»

До недавнего времени семейство среднетоннажников «Компас», выпускаемое компанией «Тракс Восток Рус» на заводе в Набережных Челнах, примеряло на себе самые востребованные на рынке надстройки: бортовые, тентованные, рефрижераторные, промтоварные.
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