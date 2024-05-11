Забрать в одно касание: тестируем эвакуатор на базе «Компас-12»

До недавнего времени семейство среднетоннажников «Компас», выпускаемое компанией «Тракс Восток Рус» на заводе в Набережных Челнах, примеряло на себе самые востребованные на рынке надстройки: бортовые, тентованные, рефрижераторные, промтоварные.