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Царьград

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Можно ли отпевать самоубийц: позиция Церкви и исключения из правил

Можно ли отпевать самоубийц: позиция Церкви и исключения из правил

Самоубийство — тяжкий грех, но каждый случай рассматривается отдельно, считает Церковь.Священнослужители Русской православной церкви разъяснили, как оценивается самоубийство в православной традиции и что говорится о посмертной участи человека, добровольно лишившего себя жизни.

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