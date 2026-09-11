Можно ли отпевать самоубийц: позиция Церкви и исключения из правил

Самоубийство — тяжкий грех, но каждый случай рассматривается отдельно, считает Церковь.Священнослужители Русской православной церкви разъяснили, как оценивается самоубийство в православной традиции и что говорится о посмертной участи человека, добровольно лишившего себя жизни.