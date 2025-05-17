Вопреки расхожему мифу о том, что сигар в Советском Союзе не существовало, отечественная табачная промышленность выпускала сразу несколько разновидностей этого элитарного изделия — от бюджетных до «премиум» уровня.
Какие сигары производили в СССР: морские, спутник и посольские
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
В СССР своими сигаретами травились ! При антинародном капитализме - население травят западные кампании(все табачные фабрики ихние) !!! Население травят = деньги за отраву всю забирают себе ! Враг использует население России как баранов и овечек для стрижки !!!
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6 час.
EV
Evgeni Velesik
Были: Шипка, Спорт и много других!
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2 час.
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