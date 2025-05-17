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Какие сигары производили в СССР: морские, спутник и посольские

Какие сигары производили в СССР: морские, спутник и посольские

Вопреки расхожему мифу о том, что сигар в Советском Союзе не существовало, отечественная табачная промышленность выпускала сразу несколько разновидностей этого элитарного изделия — от бюджетных до «премиум» уровня.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
В СССР  своими сигаретами травились !                                                 При  антинародном капитализме - население травят  западные кампании(все табачные фабрики  ихние) !!!                                             Население травят = деньги за отраву  всю   забирают себе !             Враг  использует население России  как   баранов и овечек для стрижки !!!
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6 час.
EV
Evgeni Velesik
Были: Шипка, Спорт и много других!
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2 час.
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