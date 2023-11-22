В госпиталях Минобороны России будут развернуты пункты для жилищного обеспечения участников СВО

Дополнительная мера социальной поддержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у наших военнослужащих еще в период их нахождения в стенах ведомственных госпиталей», - отметил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
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