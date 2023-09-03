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Насонов: Наступление ВСУ близится к скорому концу

Насонов: Наступление ВСУ близится к скорому концу

Военный эксперт Роман Насонов объяснил, почему наступление ВСУ близится к скорому концу.     Читать полностью: https://rbnnews.

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